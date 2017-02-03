Снег и гололед сохранятся на курорте еще сутки

Один из рейсовых автобусов из-за гололеда слетел с дороги, задев автомобиль

В Сочи эвакуаторы помогают снегоуборочной спецтехнике Эвакуаторы расчищают дороги от машин, чтобы спецтехника могла убрать снег

Автор фото: m24.ru

Во многих районах Сочи одной из проблем в ходе уборки снега стали припаркованные авто, которые мешали расчищать проезжую часть. На некоторых участках дорога превратилась в однополосную, где с трудом разъезжались встречные автомобили. На помощь спецтехнике были направлены эвакуаторы, которые помогли «расчистить» улицы для спецтехники.

Сотрудники ДПС заранее предупреждали водителей о необходимости переставить транспорт, поэтому 80% машин владельцы убрали. Оставшиеся авто пришлось убирать при помощи эвакуаторов - машину перемещают в сторону, участок расчищают дорожники, после чего автомобиль возвращают на место.

Кроме того, сегодня спецтехника работает и в высокогорных районах города, проводится расчистка пешеходных зон, сообщает пресс-служба администрации курорта.