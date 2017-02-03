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В Сочи задержали торговца людьми Мужчину поместили в изолятор временного содержания

Автор фото: GagauzMedia

Подозреваемый в краже обычного велосипеда в Сочи оказался торговцем людьми. Мужчина числился в межгосударственном розыске.

Сотрудники полиции выехали по вызову к одному из гипермаркетов Сочи. Местный житель попросил их выяснить, кто украл его велосипед. Под подозрение попал 54-летний житель Республики Молдова. Подозрения оправдались сполна. Злоумышленник оказался не только вором, но и торговцем людьми. Выяснить это удалось при изучении личности подозреваемого.

«В ходе следствия полицейские установили, что подозреваемый числится в межгосударственном розыске за Генеральным Инспекторатом Полиции МВД Республики Молдова за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 Уголовного Кодекса Республики Молдова «Торговля людьми»», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Весной 2016 года подозреваемый приглашал своих соотечественников в Россию и обещал устроить на работу. Но по приезду отбирал у людей паспорта и заставлял горбить спину на стройке, не покладая рук, по 12 часов в сутки. Причём зарплату он им так и не выдал.

Сейчас злоумышленника из изолятора временного содержания планируют передать инициатору межгосударственного розыска, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.