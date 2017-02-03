За бесплатный проезд болельщиков в автобусах Сочи заплатят из краевого бюджета Всего на транспортное обслуживание гостей Кубка конфедераций и ЧМ по футболу, выделят 165 млн руб.

Администрация Краснодарского края приняла решение выделить Сочи 165 млн руб. из краевого бюджета на организацию транспортного обслуживания болельщиков и туристов во время проведения Кубка конфедераций FIFA в 2017 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г. На эти цели будет выделено в общей сложности 165 млн руб., из них 16 млн руб. потратят на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, которые будут бесплатно перевозить обладателей Fan ID, волонтеров, сотрудников FIFA.

Самые большие затраты — 148 млн руб. — согласно соответствующему постановлению планируются на «создание условий для предоставления транспортных услуг населению». На «осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в целях организации и проведения Кубка конфедераций 2017г. и чемпионата мира по футболу 2018 г.» направят еще 467 тыс. рублей.