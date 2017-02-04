Сегодня в Сочи: основные события 3 февраля В пятницу на курорте стартует городской фестиваль, пройдет вечер латинской культуры и состоится концерт

Автор фото: kultura.mos.ru

Сегодня в нашем городе начнется I Городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики «Венчагов FEST», который будет проходить в нашем городе до 5 февраля. В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция по ландшафтному дизайну и малым архитектурным формам, День Открытых дверей Сочинского Дома архитекторов и городской праздник. И конкурс, и фестиваль посвящены творчеству художника-дендролога Сергея Ильича Венчагова, которого считают основателем сочинского стиля озеленения. На фестивале подведут итоги Открытого архитектурного конкурса на проект сквера имени С.И. Венчагова, а также пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых, выставка цветочной декоративной композиции. Сегодня, 3 февраля, в рамках фестиваля будет проходить научно-образовательная конференция по ландшафтному дизайну и флористике в Зале органной и камерной музыки. Также в этот день будет открыта выставочная экспозиция и фотовыставка работ Венчагова. Начало конференции в 14:00.

В Центральном Универсальном Музее Искусств (ЦУМИ) сегодня состоится вечер латинской культуры. В рамках вечера пройдет просмотр фильма «Сальса» в 19:00, а также в 20:50 состоится мастер-класс по танцевальному направлению «Кизомба», вход на мероприятия свободный. А немного позже, в 21:30 желающие смогут станцевать латинские танцы.

Вечером пятницы в Зале органной и камерной музыки состоится концерт «Мелодии зимнего вечера». В программе вечера прозвучат изысканные инструментальные и вокальные шедевры русских композиторов в исполнении солистов Сочинской филармонии, начало концерта в 19:00.

Кроме того, сегодня в Сочи пройдет образовательный турнир - «Воинская слава России: история и современность». В мероприятии примут участие команды гимназии № 5, лицея № 3, клуба «Гренадер», военнослужащих воинской части № 11754. Участникам предстоит пройти четыре этапа турнира - «Представление команды», «Аты-баты шли дебаты», «Работа с кейсом», «Презентация кейса» и определить лучшую команду. Мероприятие пройдет в актовом зале ЦДО «Хоста», начало в 10:00.

Погода в нашем городе начала налаживаться и последний рабочий день на курорте пройдет без осадков, хотя синоптики обещают облачность с прояснениями. Воздух днем прогреется до +5 градусов, в ночные часы ожидается около +2 - +4 градусов.