Первый круизный лайнер из Сочи в Ялту отправится в мае

К этому времени Ялтинский порт будет отремонтирован
Первый круизный лайнер из Сочи в Ялту отправится в мае
Автор фото: Tourweek

Накануне от  депутата Госдумы РФ Андрея Козенко стало известно о том, что в мае 2017 года из Сочи отправится первый круизный лайнер по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

Отправление первого лайнера приурочено к началу курортного сезона 2017. До этого времени в Ялте отремонтируют здание морского вокзала, причал №2 и стенки оградительного мола. Водолазы обследуют дно у причала. Также подготовят площадки для круизных автобусов, сообщает портал "Новый Крым". 

 

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