Администрация Сочи не советует покупать квартиры в ЖК на Садовой Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

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Очередной самострой на землях ИЖС выявило управление земельного контроля администрации города Сочи. На этот раз — многоквартирный дом, который возводится на участке площадью 528 кв.м с кадастровым номером 23:49:0402029:245, который находится в Адлерском районе на улице Садовой, 68а. Владельцу участка, Баграту Александровичу Мовсесяну, выдали разрешение на строительство частного жилого дома для индивидуального проживания. Вместо этого он, с нарушением земельного законодательства и параметров строительства, начал возводить многоквартирный дом – к настоящему моменту построено 4 этажа и выведены конструкции для строительства пятого. При этом не выдержан отступ в 3 метра от границ участка, превышена площадь застройки.

По данному факту администрацией города Сочи подан в суд иск с требованием признать дом на улице Садовой №68 объектом незаконного строительства. В данный момент на участок наложен арест. При этом квартиры в строящемся ЖК продолжают продаваться. Администрация курорта не советует покупать квартиры в данном доме, так как подобное вложение средств является большим риском – дом может быть снесен по решению суда.

С полным списком объектов, признанных объектами незаконного строительства, можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи.