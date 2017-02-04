На Всемирные зимние военные игры в Сочи можно будет приехать на своей машине Транспортные волонтёры помогут припарковать автомобиль

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С 22 по 28 февраля во время проведения в Сочи Всемирных зимних военных игр любой желающий может приехать в Олимпийский парк или в горнолыжный центр "Роза Хутор" и лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» на своё личном авто. Для этого организаторы Игр подготовили 1,7 тысяч парковочных мест.

Припарковаться можно будет рядом с ледовыми дворцами "Айсберг" и "Большой" и у входной группы в Олимпийский парк. Транспортные волонтёры помогут найти свободное место, а волонтёры-аниматоры раздадут бесплатные билеты и проводят до нужного места. Попасть на Красную Поляну и припарковать там свою машину можно будет только при наличии зимней резины.

Всех гостей Игр ждут ежедневные праздничные концерты, цветочные и медальные церемонии, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.