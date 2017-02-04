Власти Сочи заберут через суд заброшенные чайные плантации у владельцев После проверки в Сочи выявили сотни гектаров заброшенных чайных плантаций

Автор фото: kurorty-sochi.ru

Прошедшие проверки выявили на территории Сочи порядка 400 га заброшенных чайных плантаций. Власти города намерены изъять их у нерадивых владельцев через суд и передать заинтересованным лицам для использования по назначению.

Так, плантации, признанные заброшенными, будут изъяты у владельцев, а те территории, где чайные кусты ещё живы, но заросли бурьяном и деревьями, обязали восстановить. При этом, если владелец окажется не в состоянии это сделать, то земли будут передаваться муниципалитету, а затем другим собственникам, которые и займутся их восстановлением.

В мэрии курорта отмечают, что выращивание чая в Сочи интересно инвесторам, и они готовы вкладывать средства в восстановление заброшенных плантаций. А вот землевладельцы Сочи готовы восстановить лишь 105 га плантаций и при условии участия краевых властей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию администрации Сочи.