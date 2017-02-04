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Сочинские девушки привезли с краевых соревнований по боксу 10 золотых медалей В целом у сочинской сборной по боксу 13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград

Сборная Сочи триумфально выступила на первенстве и Чемпионате Краснодарского края по боксу, заняв первые командные места. Особенно хорошо себя проявили девушки, которые привезли домой 10 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Юноши завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград. Теперь сочинским боксером предстоит выступить на первенстве Южного федерального округа, который состоится с 20 по 26 февраля в Лазаревском районе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Желающих получить мастер-класс от победителей и понаблюдать за отборочными спаррингами ждут 4 февраля в спортивном зале «Центурион» на улице Конституции, 56.