За хранение марихуаны жителя Сочи отправят в колонию строгого режима Приговор уже вступил в силу

Автор фото: http://smolnarod.ru/

В откябре 2016 года в Сочи был задержан местный житель Роман Атагян. В его доме в посёлке Нижняя Шиловка было обнаружено 25 грамм наркотического вещества. Этим веществом по подтверждению экспертов-криминалистов оказался Канабис.

Наркотик растительного происхождения он хранил у себя дома в свёртке. Ранее 41-летнего мужчину уже судили за совершение точно такого же претупления. В этот раз вещество было в значительном размере.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю передали все материалы по этому делу в следственное подразделение МВД. На задержанного завели уголовное дело по 1 части 228 статьи УК РФ. Суд вынес обвинительный приговор и теперь ближайший год мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.