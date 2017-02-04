Жительницу Сочи в Ростове избили до сотрясения мозга Неизвестный напал на девушку неподалеку от дельфинария

Инцидент произошел 2 февраля в 2 часа ночи в Советском районе Ростова-на-Дону на Коммунистическом проспекте неподалеку от дельфинария. На 29-летниюю жительницу Сочи напал неизвестный мужчина, и так сильно избил ее, что пострадавшая потеряла сознание. За медицинской помощью девушка обратилась только утром, и была госпитализирована в в отделение нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи № 2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, сообщает портал Donday.ru. Что стало причиной нападения, не сообщается.