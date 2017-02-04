Сочи ждет очередной этап приведения к единому архитектурному облику На этот раз работы по благоустройству должны быть проведены на 73 улицах к началу Кубка конфедераций

Автор фото: www.nat-geo.ru

Городская администрация вновь решила позаботиться о приведении улиц курорта к единому архитектурному облику. На этот раз в зону гостеприимства, которой предстоит встретить болельщиков и участников Кубка конфедераций по футболу, стали 73 улицы в разных районах города. Именно их предстоит привести к единому стилю. В настоящий момент ведется работа по составлению предписаний и выдаче паспортов объектов, которая, по информации директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Элины Баранской, практически завершены в Адлерском районе. Здесь выдано 108 паспортов на 35 улиц, такая же работа ведется по всем остальным сочинским районам.

Какие конкретно требования по приведению к единому архитектурному облику предъявляют главам района и владельцам частных зданий и сооружений, попадающих в зону гостеприимства, не сообщается.

Это далеко не первая попытка администрации Сочи привести город к единому стилю. Наиболее крупные преобразования в этом направлении были произведены при подготовке к Олимпиаде-2014, когда все крыши были перекрашены в бордовый, а стены зданий и заборы – в бежевый цвет.