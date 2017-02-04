Выходные в Сочи: чем заняться на курорте 4 и 5 февраля Архитектурный фестиваль, барабаны мира и живой Пушкин ждут в эти выходные жителей и гостей курорта

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В эти выходные, 4 и 5 февраля, в этнографическом комплексе «Моя Россия» состоится фестиваль «Барабаны мира». Гостей фестиваля ждут мастер-классы от известных российских мастеров перкуссии, два гала-концерта, этно-ярмарка. Фестиваль откроется Барабанным шествием, после чего начнется субботний гала-концерт. Воскресная программа начнется с Церемонии мира, в которой примут участие все гости фестиваля. Вход на мероприятие платный: взрослый билет на 1 день фестиваля стоит 1500 руб., на оба дня - 2000 руб., для детей до 12 лет вход бесплатный.

В эти выходные на курорте также будет отмечаться всероссийский день зимних видов спорта. В субботу ему будут посвящены открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей», которые состоятся в ледовом дворце «Большой» в рамках Открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту.

Вечером 4 февраля в 19:00 на сцене Зимнего театра будет представлен спектакль «Пушкин», заглавную роль в котором сыграет Сергей Безруков. Спектакль, поставленный Московским губернским театром, представит великого поэта как личность и живого человека, остроумного, дерзкого, подверженного страстям.

Главным событием для любящих свой город сочинцев в грядущее воскресенье станет подведением итогов открытого архитектурного конкурса «Венчагов FEST», мероприятия в рамках которого пройдут 5 февраля в Зимнем театре и на территории вокруг него. На фестивале в воскресенье будут представлены проекты общественного пространства – реконструкции уголка Венчагова «Фитофантазия», которые подготовили любители и профессионалы. Каждый посетитель фестиваля сможет проголосовать за понравившийся проект, а также насладиться работами ландшафтных дизайнеров, флористов, представителей различных промыслов. И, конечно, узнать, какой из проектов в конце концов победил.