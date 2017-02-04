К Кубку Конфедераций в Сочи установят около двух тысяч камер видеонаблюдения Сейчас в городе действуют порядка 1600 камер

В Сочи к Кубку Конфедераций по программе «Безопасный город» будет установлено порядка двух тысяч камер видеонаблюдения. Как сообщил первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин, сейчас на курорте действуют порядка 1600 камер.

- Имеется большой потенциал, оставшийся от олимпийского наследия, порядка 1897 камер мы еще готовы городу передать, они сейчас находятся у нас в Краснодаре. Они будут как раз перекрывать периметры на объектах проведения турнира - стадионе «Фишт», Имеретинской долине, - заявил Сергей Капустин.

Также, добавил замминистра, Сочи передадут более сотни камер интеллектуального видеонаблюдения. Информация со всех устройств будет стекаться в Центр обработки информации, который расположится в Краснодаре с филиалом в Сочи.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют 26 ситуационных центров, установлено более 4 тысяч камер видеонаблюдения. Разработка целевой программы «Безопасный город» началась 11 лет назад. В 2008 году она стартовала. В 2017 году на развитие систем «Безопасный город» и «112» в Краснодаре и Сочи выделят 214 миллионов рублей, пишет РБК.