Сегодня в Сочи: основные события 6 февраля В понедельник в нашем городе состоится заседание Сочинского отделения РГО, хоккейный матч и откроется выставка

Автор фото: gazeta-sviblovo.ru

Начало недели на курорте, по традиции, ознаменовано очередным мероприятием малого лектория секции краеведения и туризма Сочинского отделения Русского географического общества. Так, сегодня в рамках этого мероприятия можно будет посмотреть видеоподборку из фильмов о городе Сочи «Сочи в кадре», а также видеозарисовки из прошедших походов А. Паломарчук. Встреча состоится в 18:00 в помещении Центра детского и юношеского туризма по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, вход свободный.

Также сегодня состоится домашняя встреча ХК «Сочи», в понедельник «леопардам» предстоит встреча с нижегородским «Торпедо». Гости сочинского клуба опережают хозяев на 4 строчки в западной конференции и на 17 очков в общем зачете. Начало встречи в ледовом дворце «Большой» в 19:30. Кроме того, здесь же перед матчем пройдет финал турнира по настольному хоккею на Кубок «Ростелекома». Организаторы обещают конкурсы, бесплатный Wi-Fi, мастер-класс по игре в настольный хоккей и приятные сувениры. Финальные состязания между любителями настольного хоккея будут проходить между входными группами дворца I и J, начало мероприятия в 18:00.

Кроме того, в первый рабочий день этой недели в Сочи будут проходить мероприятия фестиваля высокого искусства «Палитра времени». 6 и 7 февраля все желающие смогут побывать на выставке заслуженного художника России, лауреата золотых наград, одного из топовых современных художников Владимира Олейника. Он знаком сочинцам по художественному оформлению территорий и интерьеров санаториев и домов отдыха - «Русь», «им. Дзержинского», «Искра», «Весна», «Бургас», «Белые ночи», а также пансионатов «Дружба», «Юность» и других объектов. Проходить мероприятие будет в ТЦ «Европейский» по адресу: ул. Навагинская, 11, к. 5, первый этаж, с 11:00 до 21:00.

В понедельник на курорте будет довольно тепло, но ветрено. Синоптики обещают днем до +8 - +10 градусов, в ночные часы - около +8 градусов. Утром и днем ожидаются дожди, ночью также есть вероятность небольшого дождя.