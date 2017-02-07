Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

Хорошей погоды в Сочи в ближайшую неделю ждать не приходится Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

Дожди, смывающие остатки снега, пришли в Сочи надолго. Осадки будут продолжаться на курорте ближайшие сутки, во вторник и среду установится пасмурная погода без осадков, а в четверг снова пойдет дождь, к субботе переходящий в дождь со снегом.

При этом к середине недели значительно потеплеет – уже во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +11 градусов днем. Такая среднесуточная температура продержится до четверга, и только в пятницу снова начнет холодать до +4 - +6 градусов днем.