В России собираются запретить скидки на алкоголь Депутаты предлагают запретить участие алкогольной продукции в скидочных акциях

Поправки к законопроекту, запрещающие скидочные акции на алкоголь как меру, стимулирующую покупку спиртного, предлагает принять депутат Госдумы Владимир Сысоев. По его словам, он уже разрабатывает соответствующий законопроект. Инициативу Сысоева уже поддержали в Общественной палате и Роскомнадзоре. Глава Роскомнадзора Анна Попова считает, что скидки должны рассматриваться как любая другая рекламная деятельность, а потому должны быть запрещены как и другая реклама алкогольной продукции. Власти полагают, что распродажи стимулируют совершать покупку, тем самым увеличивая алкоголизацию населения, пишет RT.

При этом представители Ассоциации компаний розничной торговли и Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя считают, что подобные поправки никак не повлияют на уровень потребления алкоголя в обществе. И что любые запретительные меры, как и подорожание алкогольной продукции, приведут только к увеличению потребления контрафактного спиртного