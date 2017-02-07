Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В Сочи в совхоз «Приморский» теперь вода будет подаваться круглосуточно На это уйдёт более 60 млн. рублей

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О том, что 1,5 тысячи жителей совхоза "Приморский" Хостинского района больше не будут запасаться наперёд вёдрами воды стало известно накануне. С этого месяца всех абонентов, проживающих на этой территории, обеспечат круглосуточной подачей воды.

Как оказалось, проблемы с водой у жителей совхоза были из-за того, что последний раз насосная станция и резервуар чистой воды обслуживались и ремонтировалась 30 лет назад, сообщают в пресс-службе ООО «Сочиводоканал». Теперь эту ситуацию взяли под контроль.

- В течение 2017 года мы построим здесь шесть километров водопроводных и один километр канализационных сетей, смонтируем новую модульную станцию с применением современного энергоэффективного насосного оборудования, отремонтируем резервуар чистой воды, - сообщил генеральный директор ООО «Сочиводоканал» Дмитрий Черняев.