Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

Главному раввину Сочи грозит депортация Раввина Эделькопфа обвиняют в нарушении миграционного законодательства РФ

Автор фото: bloknot-krasnodar.ru

Главного раввина Сочи Арье Эделькопфа могут выдворить из России на основании подпункта 1 п.1 ст.7 закона «О правовом положении иностранных граждан в России» (выступление за насильственное изменение основ конституционного строя России, создание иными действиями угрозы безопасности РФ или ее граждан). Об этом сообщил сам раввин на своей странице в соцсети, передает «Интерфакс-Религия».

При этом в связи со сложившейся ситуацией в Федерации еврейских общин России обеспокоены будущим еврейских общин в России. По словам главы департамента общественных связей организации, «А. Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно - дать возможность сочинским евреям жить полноценной еврейской жизнью».

«Обвинение раввина Эделькопфа, как и недавнее обвинение раввина московской общины Среди Своих Йосефа Херсонского, в нарушении миграционного законодательства явно имеют одну общую основу - стремление излишне ретивых чиновников получить новые «звездочки» за проявленную активность в устранении якобы имеющих место «нарушений законности», - цитирует информагентство главу департамента общественных связей ФЕОР Боруха Горина.

Он также выразил обеспокоенность будущим еврейских общин в России и выразил надежду, что данное недоразумение разрешится. Раввин Эделькопф, в свою очередь, через соцсети также выражает надежду на разрешение данной ситуации: «Это непростое испытание свыше. Но я доверяю Всевышнему и уверен, что, с Божьей помощью, все будет хорошо», - так прокомментировал он происходящее на своей странице.