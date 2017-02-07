Прокуратура Сочи встала на защиту жителей дома на Макаренко от оползня Прокуратура подала в суд заявление с требованием признать застройщика обязанным устранить причины оползня

Прокуратура Центрального района города Сочи подала в суд исковое заявление с требованием признать вину застройщика в нарушении технических требований при строительстве дома №8б/8 на улице Макаренко. Кроме того, прокуратура требует возложить на застройщика ответственность за ликвидацию причин и последствий оползневых процессов, которые угрожают безопасности жильцов дома. А именно – возвести подпорные стены, удерживающие сооружения, а также выполнить работы по поверхностному и подземному водоотведению.

К таким результатам привела проверка прокуратуры, которая была проведена после жалобы, поданной жильцами дома №8б/8 по улице Макаренко. Установлено, что вечером 31 октября 2016 года на придомовую территорию дома сошел грунт и оползневые массы вплотную дошли к его стене, при этом дом завалило глиной по окна первого этажа, погнулись железобетонные колонны пристройки, грунтовыми водами были залиты подвалы и жилые помещения первого этажа. Угроза жизни и здоровью жильцов и возникновения ЧС была вызвана отсутствием защитных сооружений со стороны формирования оползня, которые должен был возвести застройщик, сообщает пресс-служба Прокуратуры Центрального района Сочи.