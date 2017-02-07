Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

Отключения света в Сочи 7 февраля: полный список улиц Во вторник на курорте без электроэнергии останутся улицы Демократическая, Ленина, Леселидзе и другие

В связи с необходимостью неотложных работ 7 февраля с 8:00 до 13:00 в Сочи не будет света на улицах Демократическая, Ленина, в здании Адлерского почтамта, с 8:00 до 17:00 также без света останутся жители улицы Некрасова в районе Молдовки.

Плановые работы с 8:00 до 17:00 во вторник вызовут необходимость ограничить электроснабжение улиц Мичурина и Дарвина, с 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Леселидзе, Джапаридзе, с/т «Горизонт», дачах водоканала, электросетей и села Ореховка.