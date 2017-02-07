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Объявлен состав оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Всего в оргкомитет фестиваля вошло 60 высокопоставленных чиновников

Автор фото: kdm.volgograd.ru

Утвержден состав организационного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Председателем стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместителями председателя - вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и советник президента Антон Кобяков. Также в составе Оргкомитета – министр спорта РФ Павел Колобков, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, глава Министерства культуры Владимир Мединский, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов и другие – всего 60 высокопоставленных российских чиновников.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов Россия будет принимать уже в третий раз, ранее на территории страны данное мероприятие проходило в 1957 и 1985 годах. На сочинский фестиваль уже подали заявки представители порядка 120 стран мира.