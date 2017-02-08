Сегодня в Сочи: основные события 7 февраля Во вторник на курорте представят оперетту в исполнении московских артистов и отметят три года со дня открытия Олимпиады

Автор фото: kulturmultur.com

Сегодня на главной сочинской сцене будет представлена известная комедия «Ханума» в исполнении солистов московской оперетты. В центре сюжета противостояние двух свах – Ханумы и Кабато, интересы которых пересеклись, когда разорившийся князь Пантиашвили решил удачно жениться. В этой битве в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Помимо интересного сюжета, спектакль наполнен грузинским колортом, а еще персонажи поют зонги - выходные арии из известных классических опер, оперетт и мюзиклов, а также грузинские народные песни. Начало спектакля в «Зимнем театре» в 19:30.

Также сегодня в нашем городе широко отметят памятную дату «Три года со дня открытия XXII Олимпийских Зимних и XI Паралимпийских Игр 2014 в городе Сочи». В рамках празднования запланировано несколько мероприятий с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака, члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли, Президента ОКР Александра Жукова, члена исполкома МОК Жильбера Фили и других почетных гостей. Так, в образовательном центре «Сириус» гости проведут для воспитанников Олимпийский урок, а на площади нижней станции курорта «Роза Хутор» состоится торжественная церемония открытия звезды Жан-Клода Килли на Аллее Олимпийских чемпионов. К торжественной дате будут приурочены и несколько спортивных событий на курорте. К примеры, сегодня в 11:00 в ДЗС «Айсберг» состоится открытие первенства города по фигурному катанию среди юношей и девушек.

Кроме того, сегодня в Сочи все желающие смогут отработать свои навыки владения английским языком. Специально для интересующихся языковой центр G8 организует просмотр кинофильма на английском языке с субтитрами. После просмотра зрители смогут обсудить фильм также на английском языке. Для просмотра и обсуждения предлагается картина «Ла-ла Ленд» в кинотеатре «Люксор», начало просмотра в 19:30.