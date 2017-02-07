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В Сочи мигранты недоплатили порядка 240 мил налогов в бюджет Такие цифры озвучили в краевом управлении по вопросам миграции

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Вопрос легализации мигрантов, приезжающих на заработки в Краснодарский край, был поднят сегодня на совещании с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. По мнению краевых властей, необходимо добиться увеличения налоговых поступлений от мигрантов, которые приехали на работу в города Краснодарского края, в том числе и в Сочи.

По данным начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова, приезжие работники недоплатили в бюджет одного только Сочи 240 млн рублей, по краю эта цифра приближается к 1 миллиарду. Из 65 тысяч приехавших на заработки мигрантов патент на трудовую деятельность получили только 39 тысяч. В этой связи главам муниципалитетов рекомендовано поставить вопрос легализации приезжей рабочей силы под особый контроль, и постараться, чтобы все иностранные работники имели лицензии, патенты и исправно платили налоги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.