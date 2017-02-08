Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В Сочи совершено разбойное нападение на пенсионерку Приезжий молодой человек обокрал пожилую сочинку прямо на улице

Автор фото: dni.ru

Нападение на пенсионерку произошло в Хостинском районе Сочи. 69-летняя местная жительница сообщила в полицию о том, что стала жертвой уличного преступления. Женщина рассказала, что она возвращалась из магазина с внуком, когда на нее напал мужчина. Он ударил ее несколько раз по голове и вырвал из рук сумку, после чего скрылся.

После опроса потерпевшей полицейским удалось найти подозреваемого при помощи камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 28-летний приезжий из Саратовской области, который приехал в Сочи на заработки.

В настоящее время молодой человек находится под стражей и в отношении него возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ - «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.