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Елена Исинбаева понесет флаг III Всемирных военных игр в Сочи Майор Елена Исинбаева стала официальным послом соревнований

Накануне ведущая спортсменка ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта майор Елена Исинбаева получила статус после III Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года.

Вместе со званием посла Елена получила право нести флаг Всемирных военных игр на торжественной церемонии открытия соревнований, которая состоится 24 февраля в Сочи.

В настоящий момент Исинбаева занимает должность спортсмена-инструктора в составе спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА, передает знания и тренерские методики тренерам клуба, руководит собственным благотворительным фондом. По ее словам, она осознанно приняла решение продолжать службу в Вооруженных силах РФ, чтобы заниматься развитием военного спорта в составе родной для Елены команде ЦСКА.