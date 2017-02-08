Елена Исинбаева понесет флаг III Всемирных военных игр в Сочи
Накануне ведущая спортсменка ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта майор Елена Исинбаева получила статус после III Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года.
Вместе со званием посла Елена получила право нести флаг Всемирных военных игр на торжественной церемонии открытия соревнований, которая состоится 24 февраля в Сочи.
В настоящий момент Исинбаева занимает должность спортсмена-инструктора в составе спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА, передает знания и тренерские методики тренерам клуба, руководит собственным благотворительным фондом. По ее словам, она осознанно приняла решение продолжать службу в Вооруженных силах РФ, чтобы заниматься развитием военного спорта в составе родной для Елены команде ЦСКА.