Депортированный иностранец вернулся в Сочи с поддельным паспортом Гражданина Таджикистана задержали на государственной границе и завели на него уголовное дело

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Пограничники Краснодарского края задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, который пытался въехать в Россию по поддельному паспорту. Выяснилось, что задержанный ранее постоянно приезжал в Краснодарский край на заработки, однако за многократные нарушения миграционного законодательства был выдворен из страны и получил запрет на въезд в Россию на 5 лет. Однако гастарбайтера это не остановило: в Таджикистане он получил новый паспорт на другое имя и попытался по нему пересечь российскую границу в Сочи. В настоящее время нарушитель закдлючен под стражу, в отношении него подразделением дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ. За попытку въехать в страну по поддельному паспорту иностранцу грозит до 4 лет лишения свободы.