В горах Сочи заблудился сноубордист Чтобы найти туриста, потребовалась помощь спасателей

Накануне вечером около 18:50 в районе одного из курортов Красной Поляны на северном склоне хребта Аибга, в каньоне реки Мзымта заблудился сноубордист. На поиск потерявшегося туриста отправились специалисты Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» с кинологическим расчетом. Так как поиск осуществлялся буквально по горячим следам, обнаружить потерявшегося спортсмена удалось довольно быстро, так что пострадавший не успел замерзнуть, и медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».