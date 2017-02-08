В Сочи за футбольными болельщиками будут следить дирижабли

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Автор фото: ОСКБЭС МАИ

О том, что нарушителей порядка во время футбольных матчей будут отслеживать с дирижаблей, стало известно накануне. В Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ) решили, что такой способ контроля самый безопасный.

Если раньше в этих целях использовались специально оборудованные вертолеты, то сейчас выбор пал на дирижабли. К тому же такой вариант оказался более прагматичным и выгодным. Первый опыт в использовании дирижаблей состоится уже в июле этого года.

— Как правило, за массами людей, которые выходят на улицы, стоит небольшая группа зачинщиков, которые ведут деструктивную работу, — рассказал «Известиям» первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. — Поэтому мы должны локализовать таких злоумышленников и задержать зачинщиков. Мы обеспечиваем в первую очередь безопасность граждан. Свою задачу мы видим в том, чтобы предупредить негативные условия, при которых массовые недовольства могут перейти на уровень массового неповиновения. Наша главная задача состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водометов и других технических средств разгонять несанкционированные митинги.