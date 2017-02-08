Губернатор Краснодарского края попенял Сочи, что город мало зарабатывает

Вениамин Кондратьев считает, что краевой бюджет больше тратит на курорт, чем получает от него отдачи
Губернатор Краснодарского края попенял Сочи, что город мало зарабатывает
Автор фото: http://kuban24.tv

Губернатор Вениамин Кондратьев, подняв на совещании вопрос о балансе бюджета Краснодарского края, выразил мнение, что, несмотря на заверения городских властей, поступления в бюджет от Сочи гораздо меньше, чем выделяется средств на содержание и развитие инфраструктуры курорта.

«Миллиарды выделяются на то, чтобы Сочи был на высочайшем уровне, и тут не с того ни с сего - «Сочи зарабатывает». Коллеги, кто зарабатывает? И сколько? И кто сколько потрудился в Сочи чтобы заработать? Я бы у этих депутатов, лично у каждого хотел бы спросить, что он лично сделал, чтобы Сочи заработал?» - возмутился губернатор.

В целом же бюджет Краснодарского края за прошедший год вырос на 30 млрд и составил 230 млрд рублей. Больше всего поступлений от предприятий туристической отрасли, промышленности и сельского хозяйства. Планируя расходную часть краевого бюджета на текущий год, губернатор заверил, что не социальные расходы останутся на прежнем уровне, а на развитие медицины в крае при возможности будет выделен дополнительный миллиард рублей. 

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