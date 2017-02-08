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Губернатор Краснодарского края попенял Сочи, что город мало зарабатывает Вениамин Кондратьев считает, что краевой бюджет больше тратит на курорт, чем получает от него отдачи

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Губернатор Вениамин Кондратьев, подняв на совещании вопрос о балансе бюджета Краснодарского края, выразил мнение, что, несмотря на заверения городских властей, поступления в бюджет от Сочи гораздо меньше, чем выделяется средств на содержание и развитие инфраструктуры курорта.

«Миллиарды выделяются на то, чтобы Сочи был на высочайшем уровне, и тут не с того ни с сего - «Сочи зарабатывает». Коллеги, кто зарабатывает? И сколько? И кто сколько потрудился в Сочи чтобы заработать? Я бы у этих депутатов, лично у каждого хотел бы спросить, что он лично сделал, чтобы Сочи заработал?» - возмутился губернатор.

В целом же бюджет Краснодарского края за прошедший год вырос на 30 млрд и составил 230 млрд рублей. Больше всего поступлений от предприятий туристической отрасли, промышленности и сельского хозяйства. Планируя расходную часть краевого бюджета на текущий год, губернатор заверил, что не социальные расходы останутся на прежнем уровне, а на развитие медицины в крае при возможности будет выделен дополнительный миллиард рублей.