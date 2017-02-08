Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Администрация города Сочи ищет подрядчика для возведения пристройки к школе №100 За пристройку на 400 мест для начальных классов городской бюджет готов заплатить 264,5 млн рублей

Тендер на проектно-изыскательные работы и строительство пристройки к МОБУ СОШ №100, расположенной в Адлерском районе Сочи на улице Худякова, дом 15, объявило МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства». Согласно проектным документам к тендеру, размешенному на портале "РосТендер", планируется возвести трехэтажный блок площадью 7 тысяч кв.метров, рассчитанный на то, что здесь будут заниматься порядка 400 учеников. На все работы отводится меньше года – строительство планируется закончить к декабрю 2017 года. Бюджет строительства - 264,5 млн рублей.