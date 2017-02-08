Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Сегодня в Сочи полицейские проверят все тонированные автомобили Сотрудники отдела ГИБДД УВД вышли на улицы Сочи для проверки автомобилей с тонированными стеклами

Автор фото: http://xn----7sbbahhmm0eyagkd4l.xn--p1ai/

Сегодня в Сочи полицейские проверят всех водителей, на чьих автомобилях тонировка не соответствует требованиям ГОСТа.

Напоминаем, что, по правилам, лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75 %, передние боковые - не менее 70 %. Тем водителям, которые нарушили требования, придётся устранить плёнку на месте, иначе их ждёт штраф и дальнейшее удаление тонировки.

Только за январь и текущий февраль 2017 года сотрудники ГИБДД УВД составили более 33 административных материалов по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.