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Сегодня в Сочи: основные события 8 февраля В среду на курорте отпразднуют День науки и пройдет встреча воспитанников военного клуба с ветераном ВОВ

Автор фото: vpravda.ru

Сегодня в нашем городе на базе Научного парка образовательного центра «Сириус» состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российской науки. В этот день состоится встреча главы города Сочи с представителями Сочинских научных учреждений и организаций, учреждений высшего образования, среди которых Сочинский национальный парк, отделение Русского географического общества, Сочинский государственный университет и другие организации. В рамках мероприятия участников ждет обзорная экскурсия по Научному парку ОЦ «Сириус», а также пройдет церемония награждения представителей учреждений за значительный вклад в развитие науки. Начало торжественного мероприятия в11:00.

Также сегодня в Музее истории города Сочи пройдет встреча воспитанников военно-спортивного клуба «Гренадёр» имени Бубенина с Героем России ветераном ВОВ полковником П.П. Сюткиным. Ветеран дважды был представлен к званию Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в годы войны, однако звание героя было присвоено ему только в 2008 году. Кроме того, Сюткин награжден многочисленными наградами – орденами «Красного знамени», «Александра Невского», двумя орденами «Отечественной войны I степени», двумя орденами «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги» и еще у ветерана имеется 21 медаль за безупречную службу, за особые заслуги, юбилейные медали и другими наградами. Встреча с фронтовиком организована для юных сочинцев с целью сохранения памяти о цене освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. Встреча состоится в Музее истории города Сочи в 12:00.

Погода в середине рабочей недели не порадует сочинцев – в среду на курорте вновь будет пасмурно. При этом воздух в городе днем прогреется до +13 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до +7 градусов.