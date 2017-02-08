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Сочинские гостиницы вошли в российский рейтинг лучших отелей для семейного отдых Рейтинг составлен пользователями сервиса TripAdvisor

Лучшим отелем России по версии пользователя TripAdvisor стала сочинская гостиница «Цитрус». Также четыре гостиницы, расположенные в Сочи, попали в рейтинг лучших отелей России для семейного отдыха. В их числе - Bridge Resort (2 место), отель «Имеретинский» (3 место), гостиничный комплекс «Богатырь» (4 место), «Форвард Апартотель» (5 место). Кроме того, сочинские отели попали в Топ-25 отелей с лучшим обслуживанием. Помимо перечисленных, в рейтинг попали Rixos Красная Поляна, Sport Innпорт, Pullman Сочи Центр, Swissotel Resort Сочи Камелия, Родина Гранд Отель и СПА и другие.

Необходимо отметить, что в списке лучших отелей мира не значится вообще ни одной гостиницы, находящейся в России, и только в Топ-25 лучших отелей Европы попал сочинский «Цитрус», согласно информации на сайте TripAdvisor.