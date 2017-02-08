Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

В Сочи ликвидирована банда грабителей-подростков Восемь членов преступной группировки были осуждены за 26 преступлений

Автор фото: Кокшетау Азия

Стало известно, что на территории г. Сочи орудовала преступная группа, состоявшая из 8 человек. Некоторое время молодые люди занимались кражами и грабежами. Всего они причастны к 26 преступлениям, совершённым на территории г. Сочи. Все члены группы были задержаны, а семеро из них оказались несовершеннолетними. Но этот факт не помог избежать им наказания.

Срок с отбыванием в колонии поселении получил только один член группы - Сергей Федотов, т.к. он единственный достиг совершеннолетия. Там он проведёт ближайшие три года. Остальным назначены либо штрафы, либо исправительные работы до лишения свободы условно, сообщают в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.