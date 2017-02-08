В Сочи ликвидирована банда грабителей-подростков
Стало известно, что на территории г. Сочи орудовала преступная группа, состоявшая из 8 человек. Некоторое время молодые люди занимались кражами и грабежами. Всего они причастны к 26 преступлениям, совершённым на территории г. Сочи. Все члены группы были задержаны, а семеро из них оказались несовершеннолетними. Но этот факт не помог избежать им наказания.
Срок с отбыванием в колонии поселении получил только один член группы - Сергей Федотов, т.к. он единственный достиг совершеннолетия. Там он проведёт ближайшие три года. Остальным назначены либо штрафы, либо исправительные работы до лишения свободы условно, сообщают в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.