В Сочи хотят построить новый мусоросжигательный завод На этот раз корпорация «Ростех» предложила курорту использовать швейцарско-японскую технологию

Предложение построить в Сочи новый мусоросжигательный завод поступило от гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемизова. Он полагает, что предприятие, созданное совместно со швейцарско-японской компанией Hitachi Zosen, сможет решить проблему Сочи с переработкой отходов, при этом нанесет курорту минимальный экологический ущерб. Уже создана рабочая группа, выбраны места для постройки завода, теперь «Ростех» ждет от министерств экономического развития и энергетики разрешение на получение электроэнергии для нового предприятия по сниженному «зеленому тарифу», чтобы инвестор окупил расходы. Основанием для подобных ожиданий является тот факт, что технология Hitachi Zosen признана «экологичной».

По сути мусор будет уничтожаться путем термического разложения твердых коммунальных отходов в специальных котлах. При этом так же, как и при традиционном сжигании, будут выделяться пепел, шлаки и летучие газы, однако примерно в 10 раз уменьшится объем неорганических отходов, подлежащих захоронению. Помимо прочего технология дает возможность использовать тепло и газы, которые образуется при сжигании, для производства электричества.

Стоимость и запланированные мощности будущего мусорного завода пока не известны. Аналогичный проект, который в настоящий момент реализуется в Казани, обошелся в 19 млрд рублей и рассчитан на переработку 550 тыс.тонн мусора в год.

При этом представители "Гринписа" скептически относятся к "экологичности" проекта: без обеспечения раздельного мусора во всем городе будет сжигаться все вподряд, и выбросы такого завода будут не менее токсичнее традиционных, пишут "Ведомости".

Проблема утилизации бытовых отходов в Сочи встала остро после того, как на курорте была провалена олимпийская программа "ноль отходов" - были закрыты мусороперерабатывающие предприятия, полигоны закрыты и рекультивированы, а новые проекты в области утилизации мусора не были доведены до конца. Какое-то время отходы вывозились из Сочи на грузовиках на полигон в Белореченск, но вскоре мусор стал просто сваливаться на территории сочинского мусоросжигательного завода. В итоге в разгар летнего сезона, когда количество жителей в городе традиционно многократно выросло, вырос и "мусорный Эверест" - многометровая гора отходов, которые до конца не вывезены из Сочи до сих пор. Таким образом, решение "мусорного вопроса" стоит для курорта как никогда остро.