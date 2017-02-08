Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

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В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Житель Абхазии проведет 5,5 лет в колонии за конрабанду 0,8 грамма «соли» в Сочи Приговор 47-летнему жителю республики уже вступил в законную силу

Житель Республики Абхазия, осенью прошлого года задержанный при попытке провезти через границу в Сочи запрещенное вещество, по решению суда проведет следующие 5,5 лет в колонии общего режима.

Согласно материалам следствия, контрабандист был остановлен в пешеходной зоне контрольно-пропускного пункта «Адлер-автодорожный», при досмотре у него был обнаружен сверток, в котором, по заключению экспертизы, находился N-метилэфедрон массой 0,8 г. Такое количество считается крупной партией, так что по факту преступления следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ. Суд признал наркокурьера виновным, приговор вступил в законную силу накануне, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.