Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

Дом №68а по этой улице является объектом незаконного строительства и может быть снесен

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Цены на водку в России опять поднимутся Водка подорожает на 15 рублей

Автор фото: http://www.interfax.ru

На сегодняшний день розничная цена одной бутылки водки составляет 190 рублей, но в скором времени она преодолеет 200-рублёвый барьер. В Министерстве финансов РФ уже определили диапазон новой цены - 205-210 рублей.

В министерстве разъяснили, что на это есть причины. Такой рост связан с повышением тарифов на электроэнергию, повышением арендной платы, налогов на землю, имущество и другими производственными затратами.

Вместе с тем планируется повышение цен и на коньяк. Здесь рост будет значительнее. Стоимость бутылки, в среднем, поднимется на 50-60 рублей.

Когда ждать новых цен пока точно неизвестно, но ранее планировалось ввести изменения в июне 2017 года, пишет "Коммерсантъ".