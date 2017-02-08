Цены на водку в России опять поднимутся

Водка подорожает на 15 рублей
Цены на водку в России опять поднимутся
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На сегодняшний день розничная цена одной бутылки водки составляет 190 рублей, но в скором времени она преодолеет 200-рублёвый барьер. В Министерстве финансов РФ уже определили диапазон новой цены - 205-210 рублей. 

В министерстве разъяснили, что на это есть причины. Такой рост связан с повышением тарифов на электроэнергию, повышением арендной платы, налогов на землю, имущество и другими производственными затратами. 

Вместе с тем планируется повышение цен и на коньяк. Здесь рост будет значительнее. Стоимость бутылки, в среднем, поднимется на 50-60 рублей. 

Когда ждать новых цен пока точно неизвестно, но ранее планировалось ввести изменения в июне 2017 года, пишет "Коммерсантъ". 

 

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