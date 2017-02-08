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В Сочи пропал пожилой мужчина К поискам уже приступили спасатели и кинолог

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Сегодня стало известно о том, что в Сочи пропал человек. С просьбой отыскать его 70-летнего отца обратился местный житель. Он рассказал сотрудникам ЮРПСО МЧС, что пожилой мужчина утром вышел из дома и не вернулся.

Пропавший мужчина одет в темно-синий пиджак, светлые брюки, рубашку в мелкую клетку и темные ботинки. Хромает на правую ногу. Последний раз его видели в районе улицы Пятигорской. Ситуация осложняется тем, что дом пенсионера находится рядом с лесным массивом, сообщает Пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Просьба ко всем, кто обладает информацией о его местонахождении, откликнуться.