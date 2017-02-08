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Для участников фестиваля молодежи в Сочи будет введен безвизовый режим Правительство РФ распорядилось о введении безвизового режима для иностранных участников сочинского фестиваля

Автор фото: gosindex.ru

Исполняющий обязанности руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук в рамках первого заседания оргкомитета по подготовке фестиваля молодежи и студентов в Сочи заявил, что для всех иностранных участников должен быть введен безвизовый режим.

«Вышло распоряжение правительства Российской Федерации, в котором говорится о том, что все иностранные участники фестиваля смогут посетить Россию в даты проведения фестиваля без оформления визы. Это факт очень важен для наших иностранных гостей», - цитирует «Интерфакс» А. Паламарчука.

При этом представитель МИД РФ отметила, что этот вопрос требует серьезного обсуждения, поскольку обеспечение безопасности является чрезвычайно важным моментом. Председатель оргкомитета по подготовке фестиваля Сергей Кириенко предложил проработать два варианта - упрощенное оформление виз или безвизовый въезд.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить в нашем городе с 14 по 22 октября 2017 года. Проведение основных мероприятий намечено в Олимпийском парке.