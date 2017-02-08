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В Сочи четыре сноубордиста едва не укатили за границу Любителей фрирайда задержали за нарушение пограничного режима на хребте Аибга

Четырех любителей сноуборда вчера в Сочи задержали пограничники на южном склоне хребте Аибга. Любители зимнего спорта, приехавшие на курорт перед горнолыжным фестивалем, катались вне оборудованных трасс и проигнорировали таблички с предупреждением, что здесь начинается приграничная зона России, находиться в которой является административным нарушением. Нарушители были задержаны сотрудниками пограничной службы ФСБ России по Краснодарскому краю и привлечены к ответственности - административному выдворению и штрафу 1000 рублей.

Избежать подобной ситуации можно, если заблаговременно получить пропуск в пятикилометровую приграничную зону в пограничном управлении ФСБ (на улице Театральной, 5).

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в пределы пограничной зоны города-курорта Сочи входит большая часть междуречья Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27 Сочи – Сухум: села Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга.

Любителей спорта предупреждают, что находиться на южном склоне хребта Аибга довольно опасно из-за сложного рельефа и отстутствия разивтой инфраструктуры. Каждый зимний сезон отсюда приходится порой на вертолете эвакуировать застрявших на скалах или заблудившихся туристов - только за минувшиие две недели зафиксировано два подобных случая. Случается, что здесь люди пропадают без вести, нередки также летальные случаи. Сообщается также, что с начала этого года в пограничной зоне поблизости от горнолыжных курортов Красной Поляны было задержано порядка 10 нарушителей правил пограничного режима, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году.