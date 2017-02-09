Сразу в нескольких районах Сочи сегодня не будет света
Сегодня, 9 февраля, с 08:00 до 17:00 в Сочи будут обесточены следующие улицы:
- Ул. Голубые Дали , ул. Троицкая
- ул. Энергетиков
- Ул. Демократическая, ул. Ленина (частично) , Адлерский почтамт
- ул. Мацестинская (Жилые дома, общежития, ВЧ)
- ул. Высокогорная
- ул. Островского 9, 11, 15, 17/24, Парковая 10-15, Парковая-Островского 11/10а
- ул. Навагинская 3, ОАО «Роспечать», Городское собрание Сочи, Торговый блок №2, кафе и МТС
- улицы в посёлке Кепша, Чвижепсе, Медовеевка
- в пос.Нижняя Хобза - ул.Магнитогорская (частично)