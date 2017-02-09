Сразу в нескольких районах Сочи сегодня не будет света

Отключения электричества связаны с плановыми ремонтными работами
Сразу в нескольких районах Сочи сегодня не будет света
Автор фото: https://economics.unian.net

Сегодня, 9 февраля, с 08:00 до 17:00 в Сочи будут обесточены следующие улицы: 

- Ул. Голубые Дали , ул. Троицкая

 - ул. Энергетиков

- Ул. Демократическая, ул. Ленина (частично) , Адлерский почтамт 

ул. Мацестинская (Жилые дома, общежития, ВЧ)

- ул. Высокогорная

- ул. Островского 9, 11, 15, 17/24, Парковая 10-15, Парковая-Островского 11/10а

- ул. Навагинская 3, ОАО «Роспечать», Городское собрание Сочи, Торговый блок №2, кафе и МТС 

- улицы в посёлке Кепша, Чвижепсе, Медовеевка 

- в пос.Нижняя Хобза - ул.Магнитогорская (частично)

 

 

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