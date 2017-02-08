В России будут штрафовать за плохие дороги Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой

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Некачественное дорожное покрытие вскоре может стать поводом для административного взыскания, если разбитая дорога стала причиной ущерба здоровью, полученного участниками движения. Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен сегодня Госдумой во втором чтении.

По замыслу авторов нового закона, он призван уменьшить количество ДТП, которые происходят из-за некачественного или должным образом не убранного дорожного полотна.

Согласно проекту, штраф за нарушение содержания и эксплуатации дороги для физлиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 300 тысяч рублей. Если из-за плохой дороги участники движения получили легкий или средний ущерб здоровью, размер штрафа вырастет до 50-100 тысяч с физического лица и 400-500 тысяч рублей – для компаний и организаций. Если недочеты в состоянии дороги не будут ликвидированы в установленный законом срок, штрафовать будут должностные лица на 30-50 тысяч рублей, юридические - на 100-200 тысяч. За повторное нарушение в течение года штраф составит 70-100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юридических лиц. Дела подобного рода будут рассматриваться в суде, сообщает «Российская газета».