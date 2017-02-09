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Сегодня в Сочи: основные события 9 февраля В четверг на курорте пройдет первенство ЮФО по ушу, слет юных корреспондентов и открытая тренировка по ски-альпинизму

Автор фото: riamo.ru

Сегодня в нашем городе стартует чемпионат и первенство ЮФО по ушу, которые будут проходить до 12 февраля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов, которые будут соревноваться в трех дисциплинах - таолу, саньда, традиционное ушу. В турнире примут участие команды Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, республики Осетии, Адыгеи и Крыма. В четверг в рамках чемпионата пройдет судейский семинар и подготовка показательных выступлений для церемонии открытия, а непосредственно соревнования начнутся 10 февраля в 09:00. Проходить турнир будет в спортивно-тренировочном комплексе «Юг Спорта», вход на мероприятие свободный.

Также сегодня в Сочи состоится I районный слет юных корреспондентов «Живое перо». В мероприятии примут участие команды юных журналистов из 8-ми общеобразовательных учреждений Лазаревского района, учащиеся 5-7 классов. В рамках мероприятия команды представят как домашнее задание, так и задания, которые нужно будет выполнить в процессе мероприятия – интервью, новости, настенная газета. Также организаторами предусмотрены торжественное открытие и закрытие слета. Мероприятие будет проходить в СОШ № 82 поселка Дагомыс по адресу: ул. Армавирская, 150, начало в 14:00.

На курорте «Роза Хутор» сегодня пройдет открытая тренировка членов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму. Главный тренер сборной Вооруженных Сил России по ски-альпинизму Андрей Романов расскажет о правилах проведения соревнований, продемонстрирует уникальное снаряжение спортсменов-военнослужащих и ответит на все интересующие вопросы журналистов. В открытой тренировке будут задействованы спортсмены, которые примут участие в III зимних Всемирных военных играх - Виталий Шкель, Екатерина Митяева, Евгений Марков и Анастасия Шевцова. Начало мероприятия в 12:00.

Кроме того, сегодня в нашем городе пройдет молодежная акция «Задави сигарету». В рамках мероприятия организаторы планируют нарисовать на асфальте большую сигарету, которую будут переезжать автомобили. Таким образом они намерены привлечь внимание к табакокурению. Акция будет проходить по адресу: ул. Воровского,34, начало в 13:00.

Что касается погоды, то сегодня на курорте ожидается малооблачная погода без осадков, днем воздух прогреется до +10 градусов, в вечерние часы ожидается около +5 - +7 градусов.