В Сочи водитель сгорел вместе с машиной ДТП произошло накануне вечером в районе Мацестинского тоннеля

Страшная авария произошла в Сочи вечером в среду 8 февраля. Ехавший в направлении центра города автомобиль ВАЗ-2108 перед въездом в тоннель №1 в районе Мацесты врезался в опорную стену, при этом автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье». На место прибыли пожарные расчеты, после того, как возгорание было ликвидировано, специалисты МЧС при помощи гидравлического инструмента вырезали из разбившейся машины тело водителя. По предварительным сведениям, погибшим был 27-летний местный житель. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.