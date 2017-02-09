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В этом году в кассах РЖД введут электронные очереди В кассах поездов дальнего следования руководство РЖД планирует ввести электронные очереди

Автор фото: pubex.pro

В текущем году в ОАО «Российские железные дороги» запланировано введение системы электронных очередей в кассах поездов дальнего следования. Кроме того, компания планирует ввести электронную систему оценки качества обслуживания пассажиров.

«В текущем году мы приступаем к реализации системы управления электронной очередью в кассовых залах вокзалов. На первом этапе планируем подключить к электронной очереди 24 крупнейших вокзалах России», - цитирует ТАСС президента ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Белозерова.

По мнению руководителя, такая система позволит упорядочить прием клиентов и сократит время ожидания очереди, а также система является эффективным инструментом контроля качества и степени загрузки персонала. Известно также, что в 2017 году подобная система будет введена на 24 крупнейших вокзалах, в том числе на вокзалах Сочи и Адлер.