Наркокурьер из Абхазии, пойманный на границе Сочи, проведет в тюрьме 11 лет Обвинительный приговор в отношении Адольфа Трапша вынесен накануне

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Летом 2016 года на границе с Абхазией по подозрению в перевозке наркотиков был задержан мужчина. Тогда у него было обнаружено почти 2 грамма "Соли". Накануне в отношение него был вынесен обвинительный приговор.

Задержанный, Адольф Трапш, во время пересечения границы рассчитывал на то, что в большом потоке машин он не привлечёт к себе особого внимания. Уроженец Абхазии решил спрятать сверток с наркотическим веществом к себе в ботинок. Однако пограничники проявили бдительность и тщательно проверили мужчину. В ходе досмотра они нашли этот свёрток с двумя полимерными пакетиками и отправили его содержимое на экспертизу. Она в свою очередь показала, что найденное вещество является N-метилэфедроном ("Соль") общим весом 1,91 грамм.

В отношении задержанного завели уголовное дело по части 3 статьи 229.1 и части 2 статьи 228 УК РФ, а суд вынес свой приговор. И теперь ближайшие 11 лет Адольф Трапш проведёт в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.