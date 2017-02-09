На Транспортной в Сочи перевернутся Камаз со строительным мусором (ВИДЕО) Водитель остался жив









Сегодня около 9:45 утра в Сочи на улице Транспортной на подъезде к ТЭЦ в результате аварии перевернулся на бок грузовик со строительным мусором. Водитель, 37-летний сочинец к счастью, остался жив, получив только ушибы и ссадины рук и лица, и до приезда представителей экстренных служб самостоятельно выбрался из кабины. От госпитализации водитель отказался. По предварительным данным причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.