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Сочинская художественная школа № 1 отмечает полувековой юбилей Школа отметит 50-летие выставкой в Художественном музее

Тематической выставкой «Наш дом - Планета Земля» отметит 50-летний юбилей Сочинская художественная школа № 1 имени А.И. Пахомова. Выставка, на которой будут представлены около 300 работ учащихся, выполненных из природных материалов, откроется в Художественном музее Сочи 17 февраля в 15:00. Тема экспозиции будет посвящена Году экологии, которым объявлен наступивший 2017 год. Посетить выставку можно будет до 12 марта.

Кроме того, с 17 по 27 февраля в фойе художественной школы будут представлена выставка фотографий, на которых запечатлены памятные и рабочие моменты из жизни школы и учащихся. Также здесь можно будет посмотреть архивные работы учащихся ДХШ прошлых лет, сообщает пресс-служба организации.