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Юбилейный фестиваль искусств Башмета в Сочи: программа мероприятий Зрителей фестиваля ждут 9 насыщенных концертами и спектаклями дней

Автор фото: rg.ru

В этом году Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета отмечает свое десятилетие, поэтому организаторы подготовили особенно интересную и насыщенную программу. Основной идеей фестиваля этого года является желание представить все лучшее, что было на фестивале в Сочи за 10 лет и, конечно, не обойдется форум без мировых премьер.

Так, открывать программу юбилейного фестиваля будет спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения А. де Сент Экзюпери «Маленький принц», где главную роль исполнит Константин Хабенский. Спектакль будет проходить в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Кстати, в этом году некоторые мероприятия фестиваля будут проходить на новой площадке – на сцене «Роза Холл» в Красной Поляне. И спектакль «Не покидай свою планету» будет показан два раза – 15 февраля в «Роза Холл» и 17 февраля в Зимнем театре.

18 февраля в Зимнем театре состоится Гала-концерт открытия фестиваля с участием известных мировых исполнителей - Олли Мустонена (фортепиано, Финляндия), Массимо Кварта (скрипка, Италия), Ольги Кульчинской (сопрано, Россия) и квартета духовиков в составе Филиппа Тондре (гобой, Франция), Валентина Урюпина (кларнет, Россия), Рие Кояма (фагот, Япония), Хосе Винсента Кателло (валторна, Испания). Также в этот вечер на сцене будет солировать и сам маэстро Юрий Башмет.

Традиционным для фестиваля будет и балетный вечер, который пройдет 19 февраля в Зимнем театре и 20 февраля на сцене «Роза Холл». В рамках вечера будут представлены два одноактных балета - «Тристан и Изольда» на музыку одноименной музыкальной драмы Рихарда Вагнера в исполнении солистов Национальной Парижской оперы Доротеи Жильбер и Матье Ганьо, а также балет «Сын Мадам Баттерфляй» - по мотивам оперы «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини в исполнении артистов балетной труппы «Imperfect» (Италия).

20 февраля в рамках фестиваля состоится премьера - зрители смогут увидеть созданный специально для фестиваля музыкальный спектакль-оперу «Севильский цирюльник», в основу которого лег знаменитый сюжет П. Бомарше и музыка Дж. Россини. Актерскую часть исполнит Евгений Стычкин, а вокальное наполнение обеспечат солисты оперы - Григорий Чернецов, Дара Савинова, Ярослав Абаимов, Дмитрий Овчинников, Евгений Чернядьев и Маргарита Калинина.

Также в рамках фестиваля подготовлен специальный проект «Там, где Китай встречается с Европой», который представят зрителям 21 февраля. В этот вечер на сцене Зимнего театра Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Hong Kong Chinese Orchestra (Китайский оркестр Гонконга). В этот же день на площадке в горах Сочи зрители смогут увидеть сказку для детей и взрослых с оркестром «Руслан и Людмила» в исполнении Александра Лазарева младшего.

Вечер классики и рока также стал традиционным для фестиваля и этот год не станет исключением. 22 февраля на сцене зимнего театра Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

В рамках фестиваля будут представлены две авторские постановки маэстро - Евгений Онегин и Фантастическая Кармен. Первый спектакль можно будет увидеть в Зимнем театре 23 февраля и 25 февраля в «Роза Холл». В постановке задействованы актеры Светлана Иванова и Антон Шагин, а также солисты Жаля Исмаилова (сопрано), Сергей Романовский (тенор), Ирина Шишкова (меццо – сопрано), Андрей Жилиховский (баритон) и Олег Цыбулько (бас). Фантастическая Кармен будет представлена также в Зимнем театре 24 февраля с исполнении актеров - Юлии Такшиной, Михаила Трухина, Евгения Стычкина, артистов балета - Екатерины Шипулиной, Дениса Родькина, и солистов оперы - Ирины Шишковой, Максима Пастера и Олега Цыбулько. Обе постановки будут представлены в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Традиционный для фестиваля вечер джаза состоится 25 февраля в Зимнем театре. В этот вечер на сцене 10-кратный обладатель Премии Гремми, знаменитый трубач и композитор Артуро Сандоваль и его бенд, которые исполнят программу, посвященную Диззи Гиллеспи.

Завершится фестиваль 26 февраля большим Гала – концертом закрытия фестиваля, где выступят солисты Вадим Репин (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано), Ави Авиталь (мандолина), Юрий Башмет (альт). Кроме того, на концерте закрытия фестиваля будут представлены две мировые премьеры концертов для альта с симфоническим оркестром молодого российского композитора Кузьмы Бодрова и японского композитора Атушко Гондая.

Помимо концертной программы, в рамках фестиваля развернется широкая образовательная программа. Так, запланированы три академии - Вторая молодежная музыкальная академия, Академии молодых композиторов и Академия молодых оперных певцов. Также в Сочи состоится финал Третьего конкурса молодых композиторов и пройдет Третья школа молодых региональных журналистов, пишущих о культуре.